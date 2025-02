Nawrocki opublikował film, jak je kiełbasę. W sieci zawrzało

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który w nadchodzących wyborach prezydenckich startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, od kilku tygodni prowadzi w całym kraju serię spotkań wyborczych. Wszystkie spotkania relacjonowane są w jego mediach społecznościowych. Nie inaczej było tym razem.

W poniedziałek na profilu Nawrockiego na platformie X pojawiło się nagranie z kolejnych spotkań, a w nim kadry z wizyty kandydata w zakładach mięsnych w Krzeszycach w województwie lubuskim. Jednym z ujęć było to, w którym prezes IPN próbuje kiełbasę i mówi: „Pycha”.

twitter

Burza w sieci po nagraniu Karola Nawrockiego

Nagranie wywołało w sieci burzę. Zareagował na nie m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. „Nawrocki USUNĄŁ z X... wczorajszy filmik o JEDZENIU KIEŁBASY. Kandydat PiS na Prezydenta zorientował się, że w 3. rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, Polacy oczekują poważnej dyskusji o bezpieczeństwie, a nie filmu z wizyty w masarni. Lepiej późno niż wcale” – napisał senator. Nie jest jednak prawdą, że nagranie zostało usunięte. Jest ono nadal dostępne.

Zareagował także poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. „Nawrocki miał wczoraj czas na kiełbasę wyborczą, jednak nie znalazł go na choćby jedno zdanie o trzeciej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę. Uważa nic, czy boi się podzielić swoimi poglądami?” – napisał.

Podobnie do sprawy odniósł się dziennikarz Patryk Michalski. „Prezes IPN i kandydat na prezydenta popierany przez PiS @NawrockiKn miał wczoraj czas, żeby wrzucić film, na którym m. in. je kiełbasę. Nie miał czasu, by choć słowem napisać o trzeciej rocznicy rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej napaści na Ukrainę” – czytamy.

Na wpis Michalskiego odpowiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. „Kandydat je kiełbasę. O co Wam chodzi. Głodny, to je. W fartuchu. Kolega z lewej trzyma drugą kiełbasę” – napisał.

