8 kroków wprowadzania zmian w firmie. „Po pierwszych sukcesach nie spoczywaj na laurach”

Jeżeli wprowadzasz zmiany w swojej firmie, planujesz to zrobić albo masz za sobą jakieś nieudane próby, to koniecznie przeczytaj ten artykuł do samego końca.

Krok 1: Wywołaj poczucie konieczności wprowadzania zmian

Zbyt wiele razy to widziałem, kiedy szefostwo lub kadra kierownicza chce wprowadzić jakąś zmiany w firmie, ale w zasadzie to wygląda jakby im w ogóle nie zależało.

Pierwszym krokiem, który trzeba podjąć, zanim zaczniemy wprowadzać zmiany w firmie, to wywołanie poczucia, że ta zmiana jest niezbędna, że jest konieczna. Że albo doprowadzi nas do jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć, albo jeżeli jej nie wprowadzimy, to poniesiemy dużą stratę.

I bardzo ważne, że ta potrzeba, ta pilność wprowadzenia zmiany powinna emanować od ciebie jako od szefa i od całej kadry kierowniczej. Tutaj musicie być spójni, musicie wysyłać jeden komunikat, bo w przeciwnym razie to po prostu się nie uda.

Krok 2: Powołaj i stwórz zespół kierujący zmianą

W tym kroku musisz w pełni się przekonać i zbudować mocny zespół, który będzie wprowadzał zmiany. Uwaga! Wprowadzanie zmiany samemu jest – delikatnie mówiąc – ryzykowne. Dlatego potrzebujesz mieć mocny, silny zespół, który będzie mógł wpłynąć, będzie mógł oddziaływać na Waszych pracowników, na całą firmę.

Dlaczego to jest istotne?