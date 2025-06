Lech Wałęsa stworzył „listę do zamykania”. Ma też gorzką radę dla Nawrockiego

Lech Wałęsa w wywiadzie dla Onetu skomentował wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. – I to jest nieszczęście. Musimy działać tak, żeby trzecią tysiąclatkę budować bez Nawrockiego – stwierdził były prezydent, po czym dodał, że „może nie dożyć” kolejnych wyborów, bo ma 82 lata.

Lech Wałęsa został zapytany, co zrobiłby dziś na miejscu Donalda Tuska. – Zaczął od tego, żeby tych przestępców i złodziei zapakować za kratki – powiedział, a następnie wymienił trzy nazwiska: „Kaczyńskiego, Cenckiewicza i Macierewicza”.

Wałęsa o „liście do zamykania”. Jako pierwszego wymienił Kaczyńskiego

Na uwagę, że premier Donald Tusk rządzi już półtora roku, odparł: „Do tej pory nie mogło się to wydarzyć, bo tamci tak przeszkadzali i przeszkadzają, że nic nie można było zrobić. A teraz, ponieważ już zagrozili i Tuskowi, i nam wszystkim, trzeba zacząć robić porządki. Proponuję stworzyć listę do zamykania. Na początek, tak jak mówiłem, Kaczyński, Cenckiewicz, Macierewicz”.

Dziennikarka prowadząca rozmowę przypomniała, że na Karola Nawrockiego, którego w wyborach poparło Prawo i Sprawiedliwość, głosowało ponad 10 mln obywateli. – Dlatego, że wcześniej nie zamknięto Kaczyńskiego i innych za te przestępstwa, które popełnił. Gdyby Kaczyński przemawiał z więzienia, to byłyby dowody i oni by popierali Tuska i Trzaskowskiego – stwierdził Wałęsa.

Wałęsa z serią oskarżeń. „Za to grabienie Polski, za podzielenie Polski, całego społeczeństwa”

W dalszej części rozmowy Lech Wałęsa wskazał, za co – w jego ocenie – Jarosława Kaczyńskiego powinny spotkać konsekwencje. – Za to grabienie Polski, za podzielenie Polski, całego społeczeństwa. Jest tyle dowodów, że nie wystarczy mu życia, aby to odpracował – powiedział były prezydent.

– Za robienie dokumentów, za teczkę Kiszczaka, za wszystko to, co mówił. On ma dużo grzeszków na sumieniu. Jako drugi powinien być w areszcie, bo dalej robi to, co robił – kontynuował Wałęsa, tym razem mówiąc o Sławomirze Cenckiewiczu. – Za to, że agentów tworzył, żeby pomagać Sowietom i że rozbrajając Polskę pomagał działaniem swoim Sowietom – dodał, odnosząc się do Antoniego Macierewicza.

Wałęsa ma radę dla Nawrockiego. Padły gorzkie słowa

– Teraz musi Tusk być mężczyzną, bo jeśli nie będzie, to jego zamkną. Ma wystarczająco dużo papierów, dowodów, aby sąd ustosunkował się odpowiednio. Tylko do tego musi być wreszcie mężczyzną – powiedział Lech Wałęsa. Były prezydent został zapytany także o to, czy korzystając z własnego doświadczenia, podzieliłby się jakąś radą dla Karola Nawrockiego. – Tak, żeby jak najszybciej zluzował miejsce i przeprosił Trzaskowskiego – rzucił na zakończenie.

