Szef sztabu Nawrockiego przecina spekulacje ws. głośnego nazwiska. „Pierwszy raz słyszę”

Paweł Szefernaker był szefem sztabu Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Polityk w rozmowie z TVN24 został zapytany, czy jego rola zmieniła się na szefa biura prezydenta elekta. – W tej chwili prezydent elekt Karol Nawrocki będzie kompletował zespół, który będzie z nim współpracował. Rozmawialiśmy o tym, jak ten zespół przez te najbliższe dwa miesiące ma wyglądać, tak żeby to było skutecznie, żeby to dobrze funkcjonowało – zaczął Szefernaker.

– Prezydent-elekt będzie miał swoje biuro w Kancelarii Prezydenta, jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami kancelarii, jak to będzie wyglądało. Więc to jest w tej chwili taki okres przejściowy, a o tym, co będzie w przyszłości i jak będzie wyglądał zespół, który będzie współpracował z prezydentem Nawrockim, to będzie prezydent Nawrocki informował – kontynuował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego bez Pawła Szefernakera? Poseł PiS zabrał głos

Szefernaker podkreślił, że „wielkim zaszczytem” była dla niego współpraca z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Szef sztabu Nawrockiego nie chciał złożyć jednoznaczne deklaracji co dalej z jego współpracą z przyszłą głową państwa. – To będą decyzje prezydenta. Ja jestem posłem ziemi koszalińskiej, reprezentuję ją obecnie w parlamencie i bardzo to sobie cenię również – zaznaczył Szefernaker.

Polityk PiS zabrał także głos ws. najbliższych planów Nawrockiego. – W kolejnych dniach będą konkretne informacje. Jest też tak, że dopiero w poniedziałek te wyniki oficjalne, w tej chwili wiele rozmów, także not gratulacyjnych z całego świata. Jestem przekonany, że w ciągu kolejnych godzin, dni, będą informacje, które już będą konkretne, nie spekulacjami medialnymi – podsumował Szefernaker.

Dementi ws. Marka Kuchcińskiego. „Spekulacje medialne bardzo często bywają nieprawdziwe”

Na koniec szef sztabu Nawrockiego został zapytany o pogłoski, że Jarosław Kaczyński zasugerował prezydentowi elektowi, aby szefem jego Kancelarii został Marek Kuchiński. – W ciągu ostatnich trzech dni odbyłem wiele rozmów z prezydentem elektem, także z liderami PiS. I pierwszy raz słyszę o takiej propozycji, nie słyszałem o takiej propozycji. Naprawdę, spekulacje medialne bardzo często bywają nieprawdziwe. Ja uważam, że to prezydent powinien informować – wyjaśnił Szefernaker.

Czytaj też:

Nawrocki odrzucił „prezent” od Kaczyńskiego? „To nie plotka”Czytaj też:

Oto majątek prawej ręki Nawrockiego. Mieszkanie, 12-letnie auto i kredyt do spłacenia