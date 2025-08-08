Oczy zwrócone na Martę Nawrocką. Jak pierwsza dama radzi sobie w mediach? Sondaż

W środę 6 sierpnia odbyły się uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w którym zwrócił się do obywateli – zarówno tych, którzy wspierali go w czasie kampanii, jak również głosujących na innych kandydatów.

Oczy Polaków zwrócone były nie tylko na Nawrockiego, ale również na pierwszą damę Martę Nawrocką.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia opublikowała ona w mediach społecznościowych nowy wpis. „Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska!” – czytamy na Instagramie.

Marta Nawrocka i jej aktywność w sieci. Jak oceniają ją Polacy? Sondaż

Pracownia SW Research – na zlecenie „Wprost” – zapytała o to, jak Polacy oceniają dotychczasową aktywność medialną pierwszej damy.

Dobrze sądzi o niej 22,5 proc. respondentów. Stosunek obojętny wyraża 29 proc. ankietowanych. Odpowiedzi „źle” udzieliło 12,1 proc. Działań prowadzonych przez Martę Nawrocką w sieci nie zna 36,3 proc.