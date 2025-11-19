Taką tajemnicę kryje biuro Janusza Kowalskiego? „Śmierdząca sprawa”

Jak tłumaczyli dziennikarze „Stanu wyjątkowego”, Prawo i Sprawiedliwość musiało zdecydować się na wzmocnienie swoich struktur w Zamościu, ponieważ w ostatnim czasie straciło tam kilku znanych polityków. Partii Jarosława Kaczyńskiego brakowało „dużego nazwiska” w regionie.

Braki PiS w Zamościu. Na ratunek poseł Kowalski

Marcin Romanowski uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry i otrzymał azyl w Budapeszcie. Mariusz Kamiński został europosłem i przeniósł się do Brukseli. Sławomir Zawiślak z kolei przeszedł do partii Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej. Rozwiązaniem problemu ma być Janusz Kowalski z okręgu opolskiego, który do PiS przeszedł z Suwerennej Polski.

– Przerzucili Kowalskiego, żeby on tam budował radykalne struktury – mówiła Dominika Długosz. Zwróciła uwagę na nowe biuro polityka, które mieści się przy samej Starówce, przy ulicy Żeromskiego w Zamościu. Podzieliła się przykrą plotką, która miałaby wyjaśniać okoliczności zdobycia tak dobrej lokalizacji.

Tajemnica nowego biura posła Kowalskiego

– Usłyszałam: „A wie pani, dlaczego Januszowi udało się to biuro w tak fajnym miejscu?”. Podobno jedna posłanka miała tam wcześniej biuro, ale musiała z niego zrezygnować, bo tam szambo wybija i po prostu straszliwie śmierdzi – opowiadała dziennikarka.

– Musiała zrezygnować z tego fantastycznego miejsca na biuro poselskie i poseł Kowalski się załapał. Przepraszam, ale musiałam państwu opowiedzieć tę historię – podkreślała Długosz. — Panie pośle, jakby coś tam wybiło, to ja bym poprosiła o SMS, czy to była prawda, czy nie — poprosiła na koniec samego Kowalskiego.

