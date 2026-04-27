Budowa armady dronowej. Donald Tusk ogłosił decyzję

W poniedziałek 27 kwietnia Donald Tusk wziął udział w Konferencji Road to URC „Security and Defense Dimension”. Wydarzenie rozpoczyna przygotowania do Ukraine Recovery Conference, czyli konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.

Tusk o relacjach polsko-ukraińskich. Ważna konferencja w Rzeszowie

— To bardzo ważny moment w historii relacji polsko-ukraińskich i w naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa kontynentu i obrony Ukrainy przed rosyjską agresją — powiedział na wstępie szef polskiego rządu. Donald Tusk w swoim wystąpieniu przypomniał także, że Rzeszów stał się symbolem – miastem, przez które – tuż po pełnowymiarowym ataku Rosji na Ukrainę – zaczęła płynąć pomoc dla Ukraińców.

– Kiedy jako pierwsi pomogliśmy naszym siostrom i braciom z Ukrainy, mało kto w świecie wierzył, że Ukraina będzie w stanie odeprzeć rosyjską agresję. Dzisiaj cały świat z podziwem obserwuje, co udało się Ukrainie — kontynuował premier.

Armada dronowa. Tusk ogłasza: Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt

Donald Tusk podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie i relacje między Europą a Ukrainą nie skupiają się jedynie na jednostronnej pomocy dla kraju, który odpiera rosyjską agresję. – Udało się zbudować taki model współpracy, mimo wojny, w którym także Ukraina coś może dać, coś bezcennego, czyli nowoczesne, przekraczające granice wyobraźni działania w teatrze wojny — stwierdził szef polskiego rządu.

— Z wielką satysfakcją mogę ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem wspieranym przez myśl techniczną i kompetencje naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze, europejskie, polskie — poinformował premier. — Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, nie tylko by pomagać Ukrainie, ale by z pełnym przekonaniem powiedzieć Polkom i Polakom: „jesteśmy bezpieczni” — podkreślił Tusk.

