„Nieakceptowalne”, „antyeuropejskie”. Tusk zbiera cięgi, bo powiedział to, co... mówi polski rząd

Kaczyński w świetnym humorze, rozsyła po Sejmie buziaki. Kto skłonił go do takich figli?

Jarosław Kaczyński do tej pory nie słynął specjalnie ze skłonności do żartów, czy ekspresyjnych gestów. Nie może więc dziwić, że pasujące bardziej do szkolnych, niż do sejmowych ław przesyłanie całusów przez prezesa PiS, musiało wywołać...