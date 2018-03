Departament Stanu USA: Doniesienia o zawieszeniu współpracy z Polską są nieprawdziwe

Przypomnijmy, że dziennikarze portalu Onet Andrzej Gajcy i Andrzej Stankiewicz informowali, jakoby Amerykanie mieli stwierdzić, że do czasu wprowadzenia zmian w nowelizacji ustawy o IPN prezydent ani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie będą się spotykać z polskimi władzami. Ponadto, w przypadku braku zmian w ustawie o IPN, USA miały grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych. Podczas briefingu Heather Nauert pytana była o doniesienia polskich mediów dotyczące kryzysu dyplomatycznego z USA.

Obiekcie, ale nie zawieszenie współpracy

– Jasno wyraziliśmy nasze obawy odnośnie tego prawa (nowelizacji ustawy o IPN – red.) – zaznaczyła Heather Nauert, odwołując się do oświadczenia Departamentu Stanu i samego Reksa Tillersona w tej sprawie. Jak podkreśliła, władze USA rozmawiały na ten temat także z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Paulem W. Johnsem. – Doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy wojskowej, dotyczącej bezpieczeństwa albo dialogu na wysokim szczeblu z Polską, są zwyczajnie nieprawdziwe – zaznaczyła Nauert.

– Polska jest naszym bliskim sojusznikiem i to się nie zmieniło. To nie oznacza, że nie mamy różnicy zdań w sprawie prawa, które weszło w życie. Nasze obiekcje są dobrze znane. Wierzymy, że byliśmy i będziemy w stanie prowadzić szczere rozmowy, a media będą mogły w swobodny sposób to relacjonować, nawet w taki sposób, z którym kraje nie do końca będą się zgadzać. To jest ważne, w taki sposób ludzie uczą się o przeszłości – wskazała Nauert.

Rzeczniczka Departamentu Stanu zapewniła, że prowadzone są wciąż rozmowy miedzy Polską i USA na stopniu dyplomatycznym, a stanowisko Ameryki w sprawie gwarancji sojuszniczych dla Warszawy się nie zmieniło.