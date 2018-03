Para prezydencka i premier Morawiecki złożyli Polakom wielkanocne życzenia

Jak co roku najważniejsi politycy w kraju złożyli polakom wielkanocne życzenia. Premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda nagrali swoje przesłanie do rodaków na wideo. Kancelaria Prezydenta spisała jego życzenia także w formie tekstowej.

„Z okazji Świąt Wielkanocnych łączymy się z Państwem serdecznymi myślami i składamy najlepsze życzenia. Chcemy pozdrowić każdą polską rodzinę – w kraju i na świecie. W Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego skupia się sens wiary chrześcijańskiej. Symbolika Świąt Wielkanocnych odnosi się do losu każdego człowieka, pragnącego, aby dobro zwyciężało nad złem, a życie nad śmiercią. Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem – uważni na innych i wspierający się wzajemnie” – życzyła para prezydencka.

„Niech tajemnica Nocy Zmartwychwstania i radość Wielkanocnego poranka przyniesie duchowe pokrzepienie i obudzi w nas nadzieję. Życzymy, aby w polskich domach i społecznościach było jak najwięcej bliskości i szacunku. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Sto lat temu wzruszeni rodacy witali wolną Ojczyznę jako odradzającą się do nowego życia. Dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za niepodległą Polskę. Tworzymy Rzeczpospolitą silną – dla dobra nas samych i następnych pokoleń. Niech czas Wielkanocnych Świąt i nadchodzącej wiosny będzie dla Państwa pełen radości. Życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha” – mówiła para prezydencka.