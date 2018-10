Poseł PO opublikował splagiatowany nazistowski plakat. Tarczyński zawiadamia Radę Europy

„Kontrowersyjną grafikę usunąłem przyznając, że nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej. Wszystkich, którzy zostali urażeni, przepraszam” – napisał na swoim koncie na Twitterze Grzegorz Furgo. Wspomniana grafika przedstawiała najważniejszych polityków PiS i Zjednoczonej Prawicy oraz podpis „Złe duchy nad twoim domem”. Internauci szybko zwrócili uwagę, że jest to nieznaczna przeróbka plakatu propagandowego III Rzeszy.

– Wycofał ten plakat i przeprosił. Czytałem na Twitterze – stwierdził lider PO Grzegorz Schetyna, pytany o wpis posła Furgo. Polityk podkreślił jednocześnie, że jest to ten sam plakat, który pojawił się także w marszu ONR przed paroma miesiącami. Zwracał uwagę, że to nie Furgo jest jego autorem, a jedynie bez refleksji podał go dalej. Przyznał, że jest to jest „język, którego nie powinno się używać w debacie politycznej.

Przeprosinami i wyjaśnieniami polityków PO nie jest usatysfakcjonowany poseł Dominik Tarczyński. Domaga się wyciągnięcia poważniejszych konsekwencji. – Będę wnioskował o to, aby Rada Europy podjęła w trybie pilnym rezolucję potępiającą jakiekolwiek formy nazizmu i wykorzystywania propagandy faszystowskiej – oświadczył w TVP Info. Chce, aby sprawę potępiła cała Unia Europejska.

