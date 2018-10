Rzecznik PiS ostro do Tuska: Dlaczego pan tak nienawidzi Polski?

W czwartek przy okazji szczytu Rady Europejskiej w Brukseli Donald Tusk nie stronił od tematów krajowych. – Przestrzegałbym wszystkich przed takim pochodem lunatyków, którzy nie zdają sobie czasami z konsekwencji swoich działań. Mają inne plany, a coś zupełnie innego na końcu wychodzi – mówił w rozmowie z dziennikarzami, komentując możliwość „polexitu” .

– Z historii pamiętam, jak wiele złych rzeczy działo się w Europie czy Polsce nie dlatego, że ktoś chciał złych rzeczy, tylko że nie umiał robić dobrych rzeczy. Być może to jest przypadek dzisiaj PiS-u. Boje się, że ktoś przez niekompetencję, emocjonalną zaciekłość, wrodzoną niechęć do zachodu czy Europy może nawet nieświadomie doprowadzić do politycznej katastrofy – ocenił Tusk.

Były premier stwierdził też, że „dzisiaj niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach UE” . - Nie wiem, czy to świadoma decyzja. Wiem jednak, że ona jest dla polskich interesów bardzo niekorzystna – tłumaczył.

Do tych słów Tuska odniosła się rzecznik PiS. „Żałosne bzdury dżentelmena w krótkich spodenkach. Dlaczego pan tak nienawidzi Polski? Tak wiem, dla pana Polskość to nienormalność” – skwitowała na Twitterze Beata Mazurek.

Czytaj także:

Tusk: Decyzje rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach UE