Prezydent Trump zadzwonił do prezydenta Dudy. Czego dotyczyła rozmowa?

Informację tę przekazał początkowo zastępca rzecznika Białego Domu Judda Deere. – Prezydent i Pierwsza Dama z niecierpliwością oczekują wizyty w Polsce, gdzie dołączą do innych przywódców, aby uczcić 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej – powiedział Deere.

Rozmowę głów obu państw potwierdził później Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP. – Donald Trump dzwonił do Andrzeja Dudy. Rozmowa dotyczyła zbliżającej się wizyty Prezydenta USA w Warszawie, jej politycznego przesłania i przygotowań do jej realizacji. Prezydenci wymienili się swoimi oczekiwaniami co do wizyty oraz tematów rozmów – powiedział Krzysztof Szczerski.

Koniec sierpnia i początek września to czas wizyt dwustronnych. 31 sierpnia pierwszą wizytę w Polsce złoży prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 1 września odbędzie się dwustronna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump będzie gościem w Pałacu Prezydenckim, odbędą się rozmowy w „cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji. Przywódcy USA będzie towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump.