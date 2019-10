Morawiecki: Służba zdrowia jest w Polsce bezpłatna i taka pozostanie

Mateusz Morawiecki przekonywał, że podstawą wszystkich programów Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność, a wybory będą odnowieniem mandatu społecznego. – Dają szansę realizacji innego typu działań, niż miało to miejsce przed 2015 rokiem – mówił i dodał, że PiS „zarysował bardzo wyraźnie wizję polskiej wersji państwa dobrobytu” .

Zdaniem premiera, jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską jest zadbanie o rozsądną transformacje energetyczną. – Wybrałem Śląsk, bo tam będą rozstrzygać się losy polskiej gospodarki. To ogromne wyzwanie – wyjaśnił.