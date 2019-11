Pawłowicz nie startowała w wyborach, by zostać sędzią TK? „Takie były ustalenia”

– Według mojej wiedzy, prof. Pawłowicz nie startowała (w wyborach do Sejmu), ponieważ wiedziała, że będzie kandydatem do TK. Według mojej wiedzy, takie były ustalenia – powiedział Ryszard Czarnecki w rozmowie z Agnieszką Burzyńską w programie „Onet Opinie”. Polityk odpowiedział także na stwierdzenie, że posłanka zaprzeczała wówczas takiemu rozwojowi wydarzeń. – Być może pani profesor o tym jeszcze wtedy nie wiedziała. Ale tak o tym myśleliśmy. Zresztą, nota bene, mogę to po latach ujawnić. Była także poważnym kandydatem do TK cztery lata temu, ale z pewnych powodów to nie nastąpiło – wyjaśnił Ryszard Czarnecki. Słowa polityka cytuje portal 300 polityka.pl.

Kandydaci na sędziów TK

W poniedziałek 4 listopada Polska Agencja Prasowa na Twitterze przekazała informację, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch są kandydatami PiS-u na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. PiS zgłosił nowych kandydatów w związku z tym, że 3 grudnia 2019 r. kończą się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Przypomnijmy, że Stanisław Piotrowicz, były prokurator w czasach PZPR, nie zdobył mandatu, startując w wyborach do Sejmu IX kadencji. Krystyna Pawłowicz zapowiadała z kolei wcześniej, że m.in. ze względu na konieczność zadbania o swoje zdrowie, rezygnuje z polityki. Posłanka PiS nie kandydowała w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.