Przyjęcie ślubowania od sędziów TK bez udziału mediów. Pawłowicz pisze o „błysku fleszy”, jest komentarz rzecznika PiS

Prowadzący program Wojciech Dąbrowski zapytał wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości o „tajemniczą aurę” przyjęcia ślubowania sędziów TK przez prezydenta. – Nie powiedziałbym, że była tajemnicza. W tajemnicy to tak, jakby ktoś się spotykał z kimś na stacji benzynowej albo pod śmietnikiem lub pod cmentarzem i tam coś ustalał – odpowiedział Radosław Fogiel. Polityk podkreślił także, że uroczystość odbyła się w „siedzibie prezydenta”, więc „trudno mówić, że jest to odkryte mgiełką tajemnicy”.

Wojciech Dąbrowski zauważył, że media uczestniczyły w ceremonii powołania Danuty Dmowskiej-Andrzejuk na minister sportu, która odbyła się tego samego dnia, co przyjęcie ślubowań od sędziów TK. – Nie wiem, co kierowało Kancelarią Prezydenta, że taka a nie inna oprawa wydarzenia była sugerowana – powiedział wicerzecznik PiS. – Nie oszukujmy się, wiemy, że ta sprawa jest asumptem dla opozycji do niesprawiedliwych ataków – dodał polityk.

Krystyna Pawłowicz pisze o obecności mediów i błysku fleszy

Wczoraj prezydent przyjął ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny. „Dziś, 5 grudnia po południu, w rocznicę urodzin Marszałka J. Piłsudskiego – w Belwederze Prezydent A. Duda przyjął ślubowanie od wskazanych przez Sejm trzech nowych sędziów TK” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze. W dalszej części przekazała, że prezydent wygłosił „ważne przemówienie na temat wymiaru sprawiedliwości”. Opisała także, w jaki sposób przebiegała uroczystość i wskazała precyzyjny cel na przyszłość. „Były media i błysk fleszy. A teraz służba Polsce” – czytamy.

