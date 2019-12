Schetyna przeprasza za nieobecność posłów i atakuje Budkę. Szef klubu PO odpowiada

Lider PO w rozmowie z Polsat News przeprosił za nieobecność posłów opozycji na porannym głosowaniu. – Zawiódł chyba brak doświadczenia. Młodzi szefowie klubów parlamentarnych: Borys Budka czy Krzysztof Gawkowski, ale też Władysław Kosiniak-Kamysz, to szefowie klubów, którzy chyba nie poradzili sobie z taką odpowiedzialnością – stwierdził Grzegorz Schetyna. – Trzeba wiedzieć, że są głosowania ważne i ważniejsze. Takie było dzisiejsze. To bardzo mocna żółta kartka dla tych, którzy doprowadzili do tego. Władze klubu i posłowie, których nie było, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność – podkreślił szef PO.

Grzegorz Schetyna zapowiedział również, że tzw. ustawa kagańcowa może zostać zmieniona. – W Senacie będziemy to naprawiać. Będziemy naprawiać tę ustawę, będziemy zgłaszać także ustawę własną o KRS, to będzie jeszcze w tym roku. Będziemy mieli inicjatywę broniącą niezawisłości sądów – zapowiedział polityk.

Budka odpowiada

– Moje doświadczenie polityczne podpowiada mi, żeby spraw wewnętrznych nie komentować za pośrednictwem mediów – odpowiedział Borys Budka w odpowiedzi na słowa lidera PO. Wypowiedź Grzegorza Schetyny skomentował także wspomniany przez niego szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. „Prośba do Borysa Budki. Zmień jak najszybciej Grzegorza Schetynę na funkcji szefa PO. On sobie nie poradził z odpowiedzialnością za Polskę i przegrywa wybory za wyborami” – napisał polityk Lewicy na Twitterze.

Posłowie opozycji nie przyszli na głosowanie

Rozpoczynając czwartkowe posiedzenie Sejmu, marszałek Elżbieta Witek poinformowała, ze na Konwencie Seniorów zgłoszony został sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku obrad Sejmu o I czytanie projektu ustawy PiS ws. zmian w sądownictwie. Wobec tego sprawa została poddana pod głosowanie. Tego dnia podczas głosowania w tej sprawie nieobecnych było 34 posłów PiS, co nie dawało partii Jarosława Kaczyńskiego większości zwykłej. Oznaczało to, że gdyby posłowie opozycji solidarnie zagłosowali za odrzuceniem propozycji uzupełnienia porządku obrad, ustawa o sądownictwie nie byłaby tego dnia procedowana.

Za uzupełnieniem porządku obrad zagłosowało 201 posłów PiS, przy 34 nieobecnych osobach z tej partii. Przeciw były 193 osoby, w tym 123 posłów z Koalicji Obywatelskiej, 37 posłów Lewicy, 23 posłów PSL-Kukiz'15, 9 posłów Konfederacji i 1 poseł niezależny. Ostatecznie porządek obrad został więc uzupełniony o I czytanie ustawy sądowej. W kolejnym głosowaniu opozycja przegrała możliwość zwiększenia czasu wypowiedzi. W głosowaniu przyjęto propozycję Prezydium Sejmu, ograniczającą czas wypowiedzi dla klubów i kół do 5 minut i wprowadzającą limit pytań. Zagłosowało za nią 204 posłów, przeciw było 195.

Czytaj także:

Opozycja przegrała ważne głosowanie, bo części posłów nie było. Oto lista nieobecnych