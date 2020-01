Wałęsa: Należało zaprosić Putina do Oświęcimia i powiedzieć wprost, że to Rosjanie wyzwolili obóz

Swoją decyzję odnośnie ewentualnego uczestnictwa na uroczystościach w Izraelu Andrzej Duda ogłosił we wtorek 7 stycznia. – Jako przedstawiciel Rzeczypospolitej otrzymałem zaproszenie na te uroczystości w Jerozolimie, ale oprócz tego zaproszenia jednoznacznie wynikało z niego, także z kontekstu sytuacji, że nie przewiduje się wystąpienia prezydenta RP – wyjaśniał prezydent. Prezydent podkreślił, że drogami dyplomatycznymi strona polska przekazała wolę zabrania głosu przez prezydenta. – Nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią organizatorów. Moja decyzja była w związku z tym jednoznaczna – wskazał Andrzej Duda, informując, że nie poleci do Jerozolimy.

Decyzję Dudy w rozmowie z Onetem skomentował były prezydent Lech Wałęsa.

– Wcale mnie nie dziwi, że dziś światowi przywódcy nie chcą słuchać prezydenta Dudy, ponieważ on nie ma pojęcia ani o prezydenturze, ani o rządzeniu dzisiejszym światem – powiedział Wałęsa dziennikarzom Onetu. – Gdyby mnie zaproszono, to jak najszybciej poleciałbym do Jerozolimy, ponieważ trzeba szybko zażegnać kolejny kryzys, który stworzyła ta ekipa rządząca – dodał twierdząc, że on w Izraelu miałby inne zadania niż Duda.

Wałęsa podkreślił też, że światowi przywódcy powinni spotkać się w jak najszerszym gronie, w tym z prezydentem Putinem i zastanowić się nad nową wizją Europy. Były prezydent stwierdził też, że można było się spodziewać, że Andrzej Duda nie będzie miał prawa głosu w Izraelu po tym jak prezydenta Rosji nie zaproszono na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego do Oświęcimia. Podkreślił, że w takiej sytuacji prezydent Duda nie mógł lecieć do Jerozolimy, a wszystko układa się zgodnie z planem Putina.

– Teraz, bez żadnych oporów, [prezydent Rosji] może przekonać innych w Jerozolimie do swojej narracji i jemu się to uda. Pamiętajmy, że Putin robi interesy dla Rosji, a niestety nasz rząd i nasz prezydent nie robią interesów dla Polaków – stwierdził Wałęsa. – Przede wszystkim należało zaprosić Putina do Oświęcimia i powiedzieć wprost, że Rosjanie wyzwolili obóz. Taka jest prawda historyczna i tego nikt nie zmieni, a jeśli polski rząd chce tworzyć własną narrację historyczną to jest to niepoważne. Jeśli chcemy dobrych, wzajemnych stosunków z Rosją to koniecznie musimy z nim rozmawiać, ale na to trzeba mieć sposób. Ja wiem, że to jest możliwe – dodał były prezydent.

