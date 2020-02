Kontrowersyjne wpisy Tomasza Lisa. Radny PiS odpowiada: Znowu mu się żyłka w mózgu przytka

W poniedziałek 10 lutego Andrzej Duda został zwyzywany i wygwizdany podczas przemówienia z okazji setnej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Osobom, które przerwały przemówienie prezydenta dziękowała potem kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa Błońska. Do tego odniósł się na Twitterze Tomasz Lis, chwaląc wicemarszałek z PO.

„MKB podeszła i porozmawiała z ludźmi, którzy od lat wykazują patriotyzm, wiarę i determinację broniąc instytucji i wartości, bez których demokracji nie ma. Trzeba o nich pamiętać i im dziękować” – napisał Lis.

Jego wypowiedź wywołała wiele negatywnych komentarzy. Wśród nich był komentarz warszawskiego radnego PiS. „Niech się Tomasz Lis tak nie napina, bo mu się znowu mu się żyłka w mózgu przytka;)” – napisał Maciej Binkowski nawiązując prawdopodobnie do pobytu Lisa w szpitalu. Jego wpis niedługo został usunięty, ale pozostały zrzuty ekranu. Lis odpisał radnemu „spadaj ośle”.

Kontrowersyjne wpisy Tomasza Lisa

W ostatnich dniach na Twitterze pojawiło się wiele wpisów Tomasza Lisa budzących negatywne emocje innych komentujących. Lis starł się m.in. z Janem Śpiewakiem, który zarzucił mu porównanie propagandy PiSu i nazistów. „Naziści sprawnie wmówili Niemcom, że odpowiedzialność za alianckie naloty na niemieckie miasta ponoszą Żydzi” – pisał redaktor naczelny „Newsweeka” odpowiadając na wpis dziennikarza Michała Kolanko, który stwierdził, że „PiS sprawnie przekształcił wydarzenia w Pucku w kampanijną narrację - na swoją korzyść”. „Funkcjonariusze PiS-u i PIS-owskiej propagandy musza w końcu zrozumieć, że za łamanie prawa i przemysł nienawiści będą kary. Najpierw ostracyzm, czyli sankcje moralne, a potem wyroki” – pisał Lis w kolejnym wpisie.

„ Lis zrównując propagandę PiSu do propagandy hitlerowskiej tłamsi pamięć ofiarach II Wojny Światowej. Obrzydliwe ” – napisał Śpiewak w reakcji na opinie redaktora naczelnego „Newsweeka”. „Do roboty Śpiewak”– odpowiedział dziennikarz – „Leń i paszkwilant będzie decydował kto powinien być w sferze publicznej” – dodał. – „Dla Ciebie Śpiewak - Pan Lis” – kontynuował.

We wtorek Tomasz Lis komentował też na bieżąco debatę o Polsce w Parlamencie Europejskim. „Szydło, Wiśniewska, Jaki i inni nie rozumieją co do nich mówią koleżanki i koledzy z Europy. To nawet nie kwestia języka. To inna cywilizacja” – pisał dziennikarz.

Czytaj także:

Tomasz Lis chwali się sukcesem córki. Andrzej Duda gratuluje