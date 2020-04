Co z otwarciem polskich granic? Premier Morawiecki zabrał głos

Od niedzieli 15 marca polskie granice są zamknięte dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Po powrocie każdą osobę – nawet, jeśli nie ma żadnych objawów świadczących o koronawirusie – obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Zawieszone są międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary wyjeżdżają i wjeżdżają do Polski bez zakłóceń.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) obowiązuje na razie do 3 maja 2020 r. Granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole są też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach. W trakcie konferencji prasowej w sobotę 25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki był pytany o perspektywę zniesienia restrykcji dotyczących podróżowania za granicę.

– Choć istnieją państwa, które mają dużo większy poziom zachorowań na milion mieszkańców i które łagodzą reżim sanitarny, to nie jest to wystarczający czynnik do podjęcia podobnej decyzji w Polsce. Raczej wolimy zwiększać zakres swobód takich, jak chociażby uprawianie sportu, [...] czy odmrażanie gospodarki, które jest szalenie ważne dla utrzymania miejsc pracy i dla wzrostu gospodarczego w Polsce, niż sama prosta swoboda podróżowania. Jest ona niezwykle ważnym, oczywiście, prawem, ważnym elementem naszego życia, ale dzisiaj cały czas musimy podejmować trudne decyzje: coś za coś – wyjaśnił szef polskiego rządu.

- Coś ograniczamy po to, żeby w tym przypadku ograniczyć rozprzestrzenianie się tego koronawirusa. Również ograniczyliśmy ruch graniczny w znacznym stopniu. I to przez ekspertów zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i ekspertów epidemiologów, uważane jest za ważny czynnik powstrzymujący rozprzestrzenianie się koronawirusa - dodał Mateusz Morawiecki.

