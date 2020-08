„Zmiany o dużej dynamice”. Mateusz Morawiecki mówi o rekonstrukcji rządu

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Sieci” odniósł się do zapowiadanej na po wakacjach rekonstrukcji rządu. – Chodzi o zbudowanie takiej struktury, która będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania, która będzie sprawnie wdrażała reformy. Dziś widzimy wiele nieefektywności w samorządach i również w ramach naszych struktur, nie ma co ukrywać. Jeśli nie przeprowadzimy zmian, nie szarpniemy za cugle, nie ruszymy do przodu, o zwycięstwo w 2023 roku będzie bardzo trudno. Być może bez niezbędnych zmian nie będzie ono możliwe – powiedział premier polskiego rządu. Morawiecki zaznaczył, że od kilku dni „pracują zespoły robocze, które mają pokazać propozycje zmian, ale takich o dużej dynamice”.

Premier w wywiadzie dla „Sieci” podkreślił, że celem rekonstrukcji jest „przyspieszenie działania, uproszczenie procesu decyzyjnego, zwiększenie skuteczności rządu” według idei „less is more”. Mateusz Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że wciąż ostateczny kształt rządu, po zapowiadanych zmianach, nie jest przesądzony.

Jarosław Kaczyński o rekonstrukcji rządu

W drugiej połowie lipca do tematu rekonstrukcji odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wskazał, że takie zmiany mogą nadejść już po wakacjach, ale zastrzegł przy tym, że Mateusz Morawiecki pozostanie premierem. – Rząd ma być inaczej skonstruowany. W taki sposób, który zlikwiduje podejmowanie decyzji w kilku ministerstwach. Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone. Wszyscy sądziliśmy na początku lat 90., że nie nastąpi rozbudowa administracji, a stało się coś kompletnie przeciwnego. Warto zacząć marsz w drugą stronę – tłumaczył.