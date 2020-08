Jacek Kurski znów na czele TVP. Memy podsumowują historię prezesa

Jacek Kurski, były polityk PiS, a po powrocie tej partii do władzy w 2015 roku wiceminister kultury, powrócił na stanowisko prezesa TVP. Kurski stracił posadę w marcu tego roku, po naprawdę długiej batalii.

Czytaj także:

Wrócił! Jacek Kurski ponownie prezesem TVP

Jacek Kurski znowu prezesem TVP

W marcu 2020 ważyły się losy ustawy, która gwarantowała mediom publicznym dwa miliardy złotych wsparcia. Andrzej Duda miał wówczas postawić ultimatum: podpisze ustawę, ale tylko wtedy, jeśli prezesem TVP nie będzie Jacek Kurski. Ówczesny prezes TVP „oddał się do dyspozycji” prezydenta w liście otwartym, w którym wskazywał, że jeżeli to jego osoba stoi na drodze miliardom dla mediów publicznych, to jest gotów odejść dla dobra sprawy.

Ostatecznie Rada Mediów Narodowych, co ogłosił jej przewodniczący Krzysztof Czabański, odwołała Kurskiego, a prezydent ustawę podpisał. Kurski jednak z TVP nie zniknął: najpierw został doradcą zarządu, później wszedł w skład zarządu, a następnie został p.o. prezesa. 7 sierpnia został ponownie wybrany na szefa Telewizji Publicznej.

Czytaj także:

„Czy to prezent ślubny?”; „pozostaje mianować Macierewicza”. Komentarze po nominacji dla Kurskiego