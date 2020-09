„K****, nikt się nie słucha". Wiceszef komisji rolnictwa nie wyciszył mikrofonu

Podczas przerwy w obradach komisji rolnictwa wiceprzewodniczący Kazimierz Gwiazdowski poprosił polityków, aby powrócili na swoje miejsce, by kontynuować posiedzenie. – K****, nikt się nie słucha – powiedział, a chwilę później wyciszył swój mikrofon. Nagranie, które zostało udostępnione w mediach społecznościowych, skomentował m.in. Dariusz Joński. „Z tym »nikt« to przewodniczący przesadził” – napisał polityk KO. Do nieparlamentarnej wypowiedzi Gwiazdowskiego odniósł się również Jan Grabiec. „Lapidarna, ale jakże celna ocena sytuacji w tak zwanej »Zjednoczonej Prawicy«” – napisał rzecznik PO.

„Piątka dla zwierząt”. Głosowanie w Sejmie

W środę 16 września odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która nazywana jest „Piątką dla zwierząt”. Podczas posiedzenia Sejmu pojawił się wniosek o odrzucenie ustawy w całości, w związku z tym marszałek Elżbieta Witek ogłosiła głosowanie w tej sprawie. „Przeciw” było 339 posłów, „wstrzymało się” 18, natomiast „za” było 63 polityków. Tym samym projekt ustawy trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a prace w niej trwały około 11 godzin.

