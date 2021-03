NA ŻYWO: Konferencja Adama Niedzielskiego, Michała Dworczyka i Piotra Müllera

13:57 twitter.com 13:53 Województwa mazowieckie i lubuskie od 15 marca dołączyły do listy regionów, w których obowiązują zaostrzone restrykcje w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Co się zmieniło?



Na godz. 14:00 została zaplanowana konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera. Dzisiejsza konferencja to kolejna odsłona w ramach nowej formuły regularnych spotkań z mediami, na której omawiane są ważne zagadnienia polityki rządowej.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

W poniedziałek 15 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przeprowadzenie testów laboratoryjnych potwierdziło 10 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.

– W poniedziałek rano spodziewamy się dostawy 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer – powiedział PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. – Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych – wskazał. Prezes Agencji poinformował, że w połowie tygodnia spodziewana jest też dostawa szczepionek od Moderny. Jak mówił, będzie to ok. 210 tys. dawek.

