Oskarżenia wobec prof. Maksymowicza. Onet: Wiemy, kto jest autorem zawiadomienia

Przypomnijmy, że w środę 14 kwietnia poseł Porozumienia, były wiceminister, prof. Wojciech Maksymowicz ogłosił, że opuszcza klub PiS, dalej formalnie pozostając posłem Porozumienia. Powodem takiej decyzji były oskarżenia pod jego adresem płynące z szeregów Ministerstwa Zdrowia. Resort prowadzi bowiem wyjaśnienia w sprawie rzekomych eksperymentów medycznych, jakich Maksymowicz miał się dopuszczać w przeszłości.

Zdaniem posła, oskarżenia te są wymierzoną w niego akcją polityczną spowodowaną krytyką, jakiej w ostatnim czasie dopuszczał się pod adresem PiS. Do sprawy postanowił się także odnieść Kamil Bortniczuk – poseł wykluczony z Porozumienia, skonfliktowany z prezesem Jarosławem Gowinem i jednocześnie kwestionujący zasadność decyzji o wyrzuceniu go z partii. We wpisie na Twitterze zamieścił on treść zawiadomienia w sprawie Maksymowicza i wystosował kilka ostrych słów pod adresem swojego dawnego partyjnego kolegi.

Kamil Bortniczuk publikuje treść zawiadomienia

„W świetle takich oskarżeń prof. Maksymowicz mógł opuścić klub parlamentarny PiS sam, albo zostać natychmiast zawieszony do wyjaśnienia sprawy. Próba obrony poprzez nadawanie temu wydarzeniu charakteru politycznego, to stosowanie przez niektórych kolegów z Porozumienia doktryny Neumana” – napisał Bortniczuk.

W załączniku pojawiła się z kolei treść oskarżeń pod adresem Maksymowicza. „Działając w imieniu Zawiadamiającego zawiadamiam o możliwości popełnienia na terenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przestępstwa przez lekarza prof. dr. hab. med. Wojciecha Maksymowicza działającego wspólnie i w porozumieniu z lekarzem dr. hab. med. Tomaszem Waśniewskim a polegającego na tym, że w okresie od 01.01.2016 r. do chwili obecnej sprawcy zabili nieustaloną liczbę dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez otwarcie konającym dzieciom czaszek bez znieczulenia w celu wycięcia tkanek mózgowych połączone z jednoczesnym dokonaniem nacięcia bez znieczulenia wzdłuż kręgosłupa dziecka i wydłubaniem żyjącym jeszcze dzieciom rdzenia kręgowego” – głosi zawiadomienie.

Onet: Autorem zawiadomienia jest Mariusz Dzierżawski

Jak podaje Onet, autorem wspomnianego zawiadomienia jest Mariusz Dzierżawski – prawicowy działacz pro-life, założyciel Fundacji Pro – prawo do życia. W rozmowie z portalem Dzierżawski potwierdził, że zawiadomienie wyszło z jego fundacji.

Jak podsumowuje Onet, sytuacja na prawicy jest wyjątkowo napięta i oznacza wejście w fazę prawdziwej wojny.

