Utrącona ustawa i zakulisowe gry. Czy PiS straciło większość? „Rząd mniejszościowy”

We wtorek 20 kwietnia miało dojść do głosowania nad likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych, czyli projektem rządu. Nieoczekiwanie ten punkt obrad wycofano, a według nieoficjalnych doniesień stało się to za sprawą sprzeciwu koalicjanta PiS w Zjednoczonej Prawicy – Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro.

Bez Solidarnej Polski klub PiS (składający się z posłów i posłanek PiS, SP i Porozumienia) nie miałby wystarczającej większości do przyjęcia likwidacji OFE. Trudno bowiem było założyć, że opozycja poprze to rozwiązanie, ponieważ jej przedstawiciele zgodnie krytykowali rządowy projekt. Ustawa o likwidacji OFE miała wejść w życie 1 czerwca 2021 roku, ale po tych wydarzeniach trudno sądzić, że rzeczywiście do tego dojdzie.

„DGP” o „rządzie mniejszościowym” w Polsce

W kontekście tych wydarzeń „Dziennik Gazeta Prawna” opublikował tekst zatytułowany „Rząd mniejszościowy. W tle OFE”. Jak czytamy, nie tylko ziobryści (przedstawiciele Solidarnej Polski), ale i ludzie z Porozumienia Jarosława Gowina mieli blokować projekt dot. OFE. Podobno i w samym PiS nie ma jednolitego stanowiska ws. OFE.

Brak poparcia dla ważnego projektu to efekt rozgrywek w obozie władzy. Zmiany w OFE zastopowali ziobryści, a także politycy Porozumienia (...). To rodzi podejrzenie, że główną intencją w przystopowaniu projektu na ostatniej prostej w Sejmie było uderzenie w Mateusza Morawieckiego i szefa PFR Pawła Borysa – opisuje „DGP”.

Rzecznik rządu o rzekomej utracie większości

Pytany w Polsat News o te i podobne medialne doniesienia rzecznik rządu Piotr Müller zapewniał, że nie ma żadnego rządu mniejszościowego, a koalicja ma się dobrze. – Cały czas jest większość parlamentarna, która ma zamiar rządzić do 2023 r. – zapewniał.

Rzecznik rządu przekonywał też, że choć ustawa o likwidacji OFE spadła z porządku obrad, to przecież podobnie dzieje się z wieloma innymi projektami. W kwestii daty wejścia przepisów w życie Müller też pozostawał optymistą: – Jeszcze może być zwołane kolejne posiedzenie Sejmu, można zmienić datę wejścia w życie tych przepisów (...). To nie jest temat zamknięty, do tematu związanego z OFE jeszcze wrócimy.