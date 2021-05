Szymon Hołownia o „politycznym Tinderze” i „hegemonie”. „Nie czuję się liderem opozycji, a propozycji”

Szymon Hołownia w rozmowie z Gazeta.pl raczej studził nastroje po dobrych sondażach dla jego formacji. Mówił za to sporo o tym, czego powinna unikać opozycja, by nie dać broni Jarosławowi Kaczyńskiemu do rozbijania jej.

Polska 2050, ruch Szymona Hołowni, kandydata w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ma powody do zadowolenia – w kolejnych sondażach wyprzedza Koalicję Obywatelską i jest formacją opozycyjną z największym poparciem w badaniach. Jednak Hołownia w Porannej Rozmowie Gazeta.pl raczej studził emocje i oczekiwania wobec jego formacji, zapewniając, że Polska 2050 ma „dużo pokory i realizmu” i wie, że jeszcze nie przeszła przez żaden test wyborczy. Hołownia: Nie czuję się liderem opozycji, a propozycji Padały też pytania o to, w jakiej roli widzi się Hołownia. Ten zapewniał: – Nie czuję się liderem opozycji, a propozycji. Chcemy budowania porozumienia wokół rzeczy, a nie, że będziemy blisko PO lub Lewicy i przeciwko PO. Nas to nie interesuje. Hołownia dystansował się od Platformy Obywatelskiej czy innych partii z opozycji. Zastrzegł przy tym: – Oczekiwanie, że będzie jeden lider i on nas poprowadzi, jest przeciwskuteczne. Jeżeli będzie jeden hegemon opozycji i jeden mesjasz, to Jarosław Kaczyński będzie zacierał ręce, bo dostanie figurę, w którą będzie mógł walić. On marzy o polaryzacji. Lider Polski 2050 odniósł się też do ewentualnej współpracy z Rafałem Trzaskowskim. Zdaniem Hołowni trudno mówić, przynajmniej na tę chwilę, o zawiązywaniu politycznych sojuszy z prezydentem Warszawy, ponieważ ten na razie jedynie „formułuje zapowiedzi”. – To nie Tinder polityczny, ani randka w ciemno, to polityka – skwitował. Czytaj też:

