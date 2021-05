Rafał Trzaskowski o Ruchu Wspólna Polska. „Nie jest tak, że przygotuję sobie skocznię”

Platforma Obywatelska przeżywa ciężkie chwile. Partia coraz mocniej traci w sondażach. Wszystko zaczęło się od głosowania nad Funduszem Odbudowy. 54 polityków PO wystosowało list, w którym nawoływało do zmian w partii. Z partii odchodzą i są wyrzucani parlamentarzyści, a przywództwo Borysa Budki jest podważane. We wtorek w Platformie doszło do długiej narady.

Rafał Trzaskowski szuka miejsca poza PO. Polityk odpowiedział

Kryzys PO skomentował w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący partii Rafał Trzaskowski. Działania prezydenta Warszawy także stały się obiektem spekulacji. Polityk mocniej zaangażował się w Ruchu Wspólna Polska, co zostało odebrane jako szukanie miejsca poza Platformą Obywatelską. – Nie jest tak, że przygotowuję sobie jakąś skocznię. I nie tworzę nowej partii – zapewniał Trzaskowski.

Wiceszef PO wyjaśniał, że chce aktywizować do pracy społecznej młodzież, która nie chce zapisywać się do partii politycznych. Celem ma być dokładanie nowych elementów i pozyskiwanie ludzi. – Chcemy stworzyć szansę, by po stronie związanej z opozycją było jak najwięcej ludzi, którzy chcą się angażować w działanie na rzecz naszego kraju – mówił Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej o Borysie Budce

Prezydent stolicy podkreślał, że krytyczne głosy, które pojawiły się na naradzie, dotyczyły bardziej strategii, a nie przywództwa Budki. Trzaskowski zaznaczył, że to właśnie na spotkaniach klubu powinny być poruszane ciężkie tematy, a nie w listach lub w przestrzeni medialnej. Według wiceprzewodniczącego PO powinna się zastanowić jak rozwiązywać problemy, których oczekują od polityków obywatele.

