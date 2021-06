Prawo i Sprawiedliwość zyskuje poparcie w sondażu. Partia Szymona Hołowni się umacnia

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na Prawo i Sprawiedliwość głosowałoby 40,3 proc. wyborców – wynika z najnowszego sondażu poparcia partii politycznych, przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Interii. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała 2,4 punkty procentowe w porównaniu do sondażu pracowni sprzed dwóch tygodni.

Poparcie na poziomie ponad 40 proc. to krok w stronę potencjalnych samodzielnych rządów PiS. Ugrupowanie, na którego czele stoi Kaczyński, regularne rezultaty na takim poziomie notowało ostatnio przed październikiem 2020 r., kiedy zapadł wyrok TK ws. aborcji.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. PiS na czele, dalej Polska 2050 Szymona Hołowni

Kolejne miejsce w sondażu zajęła Polska 2050. Partia Szymona Hołowni cieszy się poparciem na poziomie 22,9 proc. To wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Polska 2050 umacnia się na pozycji lidera opozycji i utrzymuje przewagę nad Koalicją Obywatelską, na którą chęć głosowania w najnowszym sondażu wyraziło 15,9 proc. badanych. To wzrost o 0,2 p.p.

Tuż za podium znalazła się Lewica, którą popiera 9,4 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 1,1 p.p. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja, na którą według sondażu chce głosować 7,3 proc. respondentów. To spadek o 0,4 p.p. Progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL, które straciło względem ostatniego badania 1,3 p.p. Chęć pójścia do urn wyraziło 46,4 proc. badanych

Badanie IBRiS dla Interii przeprowadzono 28 maja 2021 r., metodą wywiadów telefonicznych CATI na próbie 1100 Polaków w wieku powyżej 18 lat.

