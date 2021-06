Czasy Tuska to „czas gnicia państwa”? Nowacka zmierzyła się z własną wypowiedzią

– Pytanie jest takie, czy pani czasy Donalda Tuska (…) wciąż uważa za czas gnicia państwa? Bo to pani sformułowanie z 2015 roku – zapytał Konrad Piasecki na antenie TVN24. – Uważam, że patrzy się na to, co jest obecnie i można być krytycznym do rządów PO-PSL, do rządów wcześniejszych lewicy, natomiast takiego niszczenia i dewastowania Polski, jakie jest za czasów PiS-u, nie ma, nie było i mam nadzieję, że nie będzie – powiedziała posłanka Barbara Nowacka.

Nowacka: Teraz jest kompletna dewastacja wszystkiego

– Tamto było gnicie, a teraz jest supergnicie? – wtrącił dziennikarz. – Teraz jest kompletna dewastacja wszystkiego, co było istotne. (…) Gdyby tak było, że ta prodemokratyczna strona, tylko będzie rozpatrywać, co kto powiedział w 2012, 2015, 2016 roku, my byśmy się nigdy nie porozumieli. Tych słów w polityce oczywiście pada dużo i możemy się odnosić krytycznie do różnych rządów – kontynuowała Barbara Nowacka.

W dalszej części rozmowy posłanka KO określiła PiS mianem „potężnego przeciwnika”. – Natomiast w momencie, kiedy mamy potężnego przeciwnika, bo PiS jest potężnym przeciwnikiem, który zniszczył instytucje, zawłaszczył media, rozwala wspólnotę – popatrzmy, co zrobić, żeby (to – red.) odbudować – powiedziała Barbara Nowacka.

Czytaj też:

Jana Shostak: Dlaczego Lewandowski nie musi nosić stanika, a ja muszę?