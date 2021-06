„Rzeczpospolita”: PiS planuje rekonstrukcję rządu. Obejmie Kaczyńskiego?

Przegrana w Rzeszowie, pat w sprawie wyboru nowego RPO i widmo powrotu do polityki Donalda Tuska – to kłopoty, z którymi w ostatnim czasie mierzy się Prawo i Sprawiedliwość. Z pomocą mają przyjść dwie inicjatywy. Pierwsza to wielki objazd po Polsce, w którym ok. 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków pojawi się we wszystkich powiatach naszego kraju, by promować Polski Ład i chwalić się nowymi inwestycjami.

Jadwiga Emilewicz wróci do rządu?

Drugie koło ratunkowe to, jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, szeroka rekonstrukcja rządu. W Radzie Ministrów ma się pojawić większa reprezentacja kobiet. Mówi się chociażby o wielkim powrocie Jadwigi Emilewicz, co byłoby policzkiem wymierzonym w jej dawnego promotora Jarosława Gowina.

Rekonstrukcja mogłaby też objąć funkcję, którą sprawuje sam Jarosław Kaczyński, czyli wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Rozmówcy gazety jednak ostrożnie podchodzą do tematu i ujawniają jedynie szczątkowe informacje. – Tym razem – w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych korekt – chcemy zachować efekt politycznego zaskoczenia – mówi gazecie jeden z działaczy. – Teraz trzeba szybko uciekać do przodu i zaskoczyć przeciwników – czytamy w kolejnej wypowiedzi.

Czytaj też:

Jadwiga Emilewicz dla „Wprost”: Opór Gowina jest niezrozumiały