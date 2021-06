Andrzej Duda na konferencji GLOBSEC: „Unikajmy podziałów na zaszczepionych i niezaszczepionych”

twitter

Swoje przemówienie na konferencji GLOBSEC prezydent Andrzej Duda rozpoczął w języku angielskim, później jednak przeszedł na język ojczysty. We wstępie odniósł się do działań służb medycznych podczas pandemii i zauważył, że to dzięki ich wysiłkowi, świat wraca do normalności. – Dziś żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności, że wraz z pojawieniem się szczepionek, skutecznie zarządzamy tym kryzysem – powiedział Duda.

Następnie prezydent dodał, że wraz ze szczepionkami, zbiegły się także warunki atmosferyczne, które także hamują pandemię. – Ten niepozorny patogen zaatakował cały świat, uderzając nie tylko w zdrowie publiczne, przynosząc śmierć i cierpienie. Ale przede wszystkim zachwiał społecznym poczuciem bezpieczeństwa, zachwiał fundamentami światowej ekonomii. Żadne społeczeństwo i żadna gospodarka nie oparły się kryzysowi – kontynuował.

„Unikajmy podziałów na zaszczepionych i niezaszczepionych”

– W tym kontekście z całą stanowczością i całym przekonaniem chcę podkreślić, że jedyna skuteczna strategia popandemicznej odbudowy świata, w tym naszego regionu Europy Środkowej, to ta, która przewiduje (...) globalną solidarność, zrozumienie, współdziałanie – dodał. – Celem musi być uniknięcie nowych podziałów: na lepszych i gorszych, na bogatszych i biedniejszych, na zaszczepionych i niezaszczepionych. To jest nasza wspólna walka, która wymaga powrotu do fundamentalnych wartości chrześcijańskich – wskazał Duda.

Tegoroczna 16. edycja GLOBSEC odbywa się w dniach 15–17 czerwca w Bratysławie i w formacie hybrydowym. Tematem debaty w tym roku jest „środkowoeuropejska droga do odbudowy po pandemii”.

