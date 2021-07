Trzej byli premierzy ostrzegają rząd. „To ostatnia chwila na opamiętanie się”

W środę 15 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że obowiązek wykonywania środków tymczasowych przez państwo członkowskie UE jest niezgodny z polską Konstytucją.

Dzień później Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję dotyczącą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według Trybunału system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Oświadczenie trzech byłych premierów

W odpowiedzi na te wydarzenia Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller, czyli trzech byłych polskich premierów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy obecnie piastują mandat posłów do Parlamentu Europejskiego, wydało wspólne oświadczenie.

„ Od czasu przejęcia władzy w Polsce przez partię Kaczyńskiego jesteśmy świadkami rosnącego autorytaryzmu. Rządząca większość usunęła praktycznie wszystkie »bezpieczniki« praworządności poprzez przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa mającą wpływ na nominacje sędziowskie. Coraz zacieklej atakowane są też niezależne media ” – piszą byli premierzy.

Ich zdaniem „ na naszych oczach rozgrywa się kolejny akt tej niebezpiecznej gry, którą rząd PiS prowadzi w kontrze do Komisji Europejskiej upominającej się o poszanowanie praworządności w Polsce ”. Wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, premierzy nazywają „znakiem gotowości władzy do Polexitu”. „ To uderzenie w interes polskiego państwa i ignorowanie woli obywateli Rzeczypospolitej ” – oceniają.

„Ostatnia chwila na zejście ze ścieżki wiodącej do Polexitu”

Byli premierzy przypominają, że to oni negocjowali warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. „ Zostały one ratyfikowane za zgodą Narodu wyrażoną w referendum, zaś Traktat Akcesyjny uznany za zgodny z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie ” – czytamy. Ich zdaniem wyrok Trybunału Konstytucyjnego „ uderza wprost w fundament systemu prawnego Unii ”.

Stwierdzenie, że Polski nie dotyczą orzeczenia TSUE, ani zasada pierwszeństwa prawa UE jest pierwszym etapem wyprowadzania nas ze Wspólnoty – z pominięciem woli obywateli oraz z naruszeniem Traktatów i Konstytucji – czytamy w oświadczeniu trzech byłych premierów.

„ Rząd PiS powinien natychmiast dostosować się dzisiejszego wyroku TSUE stwierdzającego, że powołanie Izby Dyscyplinarnej SN niebędącej sądem stanowi uchybienie przez Polskę zobowiązaniom traktatowym ” – wzywają Belka, Cimoszewicz i Miller.

Obecni europosłowie twierdzą, że „ dalsze negowanie kompetencji TSUE przez fasadowy Trybunał Konstytucyjny będzie brzemienne w nieprzewidywalne skutki ”. „ Dotyczy to zarówno naszego członkostwa w Unii Europejskiej, jak i przyszłości całej Wspólnoty. To jest ostatnia chwila na opamiętanie się i zejście ze ścieżki wiodącej wprost do Polexitu! ” – oceniają byli premierzy.

