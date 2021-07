Radni wyzywali się od „idiotów” i „chamów”. Sprawa pójdzie do sądu?

Kością niezgody są słowa, które padły na posiedzeniu, które odbyło się 7 lipca. Sebastian Bulak z PiS pytał przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Gołaszewskiego o oświadczenie majątkowe i zarobki za członkostwo w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Polityk KO wielokrotnie upominał swojego adwersarza, aby zachował powściągliwość w swoich wypowiedziach.

W końcu Bulak powiedział, że Gołaszewski zachowuje się jak „błazen” i „idiota”. Sugerował też, że szef rady swój tytuł naukowy zawdzięcza „cioci”, która jest rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Gołaszewski odpowiedział radnemu PiS, że jest „chamem”.

Łódź. Spięcie radnych Marcina Gołaszewskiego i Sebastiana Bulaka. Sprawa zakończy się w sądzie?

W piątek przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi napisał w mediach społecznościowych, że „chamstwo trzeba tępić” i „dość z prostactwem i warcholstwem”. Gołaszewski zagroził, że jeśli „PiS-owski radny go nie przeprosi na najbliższej sesji Rady, to skieruje sprawę do prokuratury i sądu, a także zażąda 10 tys. zł na łódzką Fabrykę Równości”.

Polityk KO tłumaczył, że „Sala Obrad Rady Miejskiej to świątynia łódzkiej demokracji a 7 lipca doszło do skandalicznej sytuacji”. Gołaszewski dodaje, że „po raz kolejny naruszona została powaga sesji oraz naruszone zostały jego dobra osobiste”. Gołaszewski skierował do Bulaka wezwanie przedsądowe. „Wierzę w refleksję i poczucie honoru pana radnego” – podsumowuje przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny PiS nie zamierza przepraszać polityka KO

Radny PiS zapewnia w rozmowie z Radiem Łódź, że nie zamierza przepraszać. Bulak przypomina, że Gołaszewski nazywał go „chamem”, a wcześniej mówił o politykach Prawa i Sprawiedliwości, że są „bydlakami”. Dodaje, że radny Koalicji Obywatelskiej nie powinien piastować swoje funkcji.

