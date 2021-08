Jarosław Kaczyński wspomniał o „narkobiznesie”. Magdalena Sroka: Kuriozalne argumenty

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej odniósł się m.in. do projektu nowelizacji tzw. ustawy medialnej, którą potocznie określa się jako „anty-TVN”. Prezes PiS ocenił poprawkę, którą zgłosiło Porozumienie.

Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny – powiedział polityk.

Sroka ocenia wypowiedź prezesa PiS o „narkobiznesie”

Magdalena Sroka w programie „Tłit” Wirtualnej Polski odniosła się do słów prezesa PiS, który wspomniał o „narkobiznesie”. – To jest abstrakcyjny argument – powiedziała rzeczniczka Porozumienia. – Proszę wyobrazić sobie, nie wiem, kolumbijskie kartele, które postanawiają przejąć TVN i wykupują udziały od Discovery. Tego się obawiamy? Nie – kontynuowała.

W dalszej części wypowiedzi posłanka zaznaczyła, że „nie wie, jakich doradców słucha Jarosław Kaczyński”, ale w jej ocenie nie są to osoby „sprzyjające”. – Są to kuriozalne argumenty, które mają się nijak do rzeczywistości – podsumowała Magdalena Sroka. Polityk została również zapytana, czy weźmie udział w manifestacjach wspierających TVN. – Myślę, że miejscem polityków do pracy jest parlament. Tam będziemy pracować dalej – podkreśliła.

Porozumienie odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy? Gowin o warunkach

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Jarosław Gowin jasno określił warunki, które muszą zostać spełnione, aby Porozumienie pozostało w strukturach koalicji rządzącej. – Warunkiem dalszej obecności Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie jest wycofanie się z planu drastycznego podwyższenia podatków dla mikro-, małych i średnich firm, przyjęcie nowych zasad finansowania samorządów, by uchronić je przed głębokim kryzysem finansowym, oraz korekta tzw. lex TVN – powiedział minister rozwoju.

Czytaj też:

Marek Suski podarował Robertowi Kropiwnickiemu prezent. „Żeby się Donald Tusk nie zaorał”