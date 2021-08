Marian Banaś straci immunitet? RMF FM: Porozumienie może nie poprzeć PiS

We wtorek 10 sierpnia sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Z takim wnioskiem do marszałek Sejmu wystąpił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Stało się to po tym, jak na początku lipca Prokuratura Regionalna w Białymstoku podsumowała dochodzenie ws. Banasia i ogłosiła, że chce mu postawić kilkanaście zarzutów, dotyczących m.in. poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Zdaniem prokuratury prezes NIK zaniżył wartość posiadanych zasobów finansowych w każdym z 10 oświadczeń majątkowych skontrolowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które składał w okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r.

Sejmowa matematyka a immunitet Mariana Banasia

Sejmowa komisja zbierze się w sprawie Banasia we wtorek o godz. 15, ale komisja o niczym nie przesądza, wydaje jedynie opinie na temat wniosku. Kluczowe w sprawie uchylenia immunitetu szefowi NIK będzie głosowanie w Sejmie. Aby pociągnąć Mariana Banasia do odpowiedzialności karnej, potrzebne jest co najmniej 231 głosów „za” (50 proc. głosów +1). Głosowanie w tej sprawie może odbyć się już dzień później, w środę 11 sierpnia.

Według ustaleń RMF FM, choć klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie (zasiadają w nim politycy Zjednoczonej Prawicy: PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski) liczy 232 posłów i posłanek, to obóz rządzący nie może być pewny, że uda mu się uchylić immunitet Banasiowi.

Jak wskazuje RMF FM, PiS nie może być jednak pewne głosów Porozumienia, z którym ma „trudne relacje”. Tymczasem wiadomo, że wszystkie kluby opozycyjne sprzeciwią się pociągnięciu Banasia do odpowiedzialności karnej. „Porozumienie Jarosława Gowina decyzji jeszcze nie podjęło. Nieoficjalnie politycy partii mówili reporterowi RMF FM Rochowi Kowalskiemu, że zapadnie ona dzisiaj wieczorem lub jutro rano – już po dzisiejszym przesłuchaniu Mariana Banasia przez sejmową komisję (...)” – opisuje RMF FM.

