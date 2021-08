Tak wyrzucenie Gowina przedstawiły „Wiadomości” TVP. Przyjęcie kwiatów jednym z argumentów

– Powodem wniosku o dymisję jest opóźnianie przez Gowina prac nad ustawami wchodzącymi w „Polski Ład” – tak Danuta Holecka zapowiedziała materiał „Wiadomości” TVP o zdymisjonowaniu Jarosława Gowina z rządu Zjednoczonej Prawicy.

Materiał na ten temat zatytułowany „Blokował Polski Ład, stracił stanowisko” przygotował Dominik Cierpioł.

– W ostatnich tygodniach Jarosław Gowin był głównym hamulcowym prac nad programem gospodarczym Polski Ład. Po wielu apelach do wicepremiera Gowina zapadła decyzja ostateczna – przekazał autor materiału, po czym wyemitowane zostało wystąpienie rzecznika rządu Piotra Müllera dotyczące zdymisjonowania Gowina.

Później „Wiadomości” TVP przedstawiły zarzuty wobec byłego już wicepremiera.

– W połowie maja Jarosław Gowin wraz z innymi liderami Zjednoczonej Prawicy podpisał się pod założeniami Polskiego Ładu. Już na drugi dzień krytykował program i poddawał w wątpliwość jego wejście w życie – można było usłyszeć w materiale.

Przyjęcie kwiatów argumentem za dymisją

Później krytykowano rzekomo opóźniające się prace nad jedną z ustaw Polskiego Ładu dotyczącą mieszkalnictwa, nad którą pracowała zdymisjonowana kilka dni wcześniej wiceminister Anna Kornecka.

– Kornecka, która chwilę temu była w rządzie przyjęła nawet kwiaty od posła Koalicji Obywatelskiej – mówił autor materiału, pokazując, jak po dymisji Korneckiej na antenie programu Onetu kwiaty wręczył jej Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.

– Sytuacja, w której była wiceminister rządu z rekomendacji pana Gowina otrzymuje kwiaty od polityków opozycji za to, ze dobrze skrytykowała swój do niedawna rząd, to są sytuacje nieakceptowalne – mówił w „Wiadomościach” Michał Karnowski z „Sieci”

„Wiadomości” TVP przekonają, że PiS wciąż ma większość

– Wyrzucenie z rządu Jarosława Gowina nie oznacza utraty siły politycznej przez Prawo i Sprawiedliwość – przekonywał Dominik Cierpioł.

Autor materiału sugeruje, że PiS wciąż będzie miał większość, mimo że prawdopodobnie wraz z Gowinem kilku posłów opuści koalicję rządzącą.

– W ostatnich tygodniach partia Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie pokazywała w parlamencie, że ma większość nawet bez kilku posłów Gowina – podkreślał Cierpioł na koniec materiału.

