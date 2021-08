Poseł Porozumienia zarzuca PiS zdradę. Wspomniał o roli Gowina w karierze Müllera

Porozumienie Jarosława Gowina ogłosiło już oficjalnie, że opuszcza koalicję Zjednoczonej Prawicy. Michał Wypij w rozmowie w poranku „Siódma 9”, zarzucał PiS zdradę ideałów centroprawicowych.

– PiS zdradziło te ideały. Najpierw zdradziło rolników – mówił Wypij, podkreślając punkty Polskiego Ładu, z którymi nie zgadza się Porozumienie. – Jako Porozumienie byliśmy aniołem stróżem, słyszałem pilnującym wartości centroprawicowych – dodał .

Jednocześnie Wypij podkreślał, że Porozumienie wciąż podkreśla dużą część pomysłów z Polskiego Ładu. – Grono projektów z Polskiego Ładu jest bardzo ważnych i będą przeprowadzone ponad podziałami – zapowiedział.

Szczególnie krytykował rozwiązania podatkowe. Zapowiadał, że przyniosą one ogólną „drożyznę” – To, co mówi PiS, wynika z braku wyobraźni – podkreślał. – Najlepiej to pokazuje, że najcieplej o pomysłach podatkowych wypowiadają się politycy Partii Razem – dodał.

– PiS staje się zjednoczona Lewicą – mówił Wypij w dalszej części rozmowy. – PiS musi zrozumieć, że zdradza program wyborczy z 2019 roku – dodał.

„Morawiecki nie był zainteresowany rozmową”

– Premier Morawiecki od jakiegoś czasu nie był zainteresowany rozmową, szukał pretekstu – tak Wypij skomentował ostatnie dni konfliktu pomiędzy PiS-em i Porozumieniem.

Ostro krytykował też sam sposób przekazania informacji o dymisji Jarosława Gowina przez rzecznika rządu Piotra Müllera, a nie samego premiera. Sam Gowin miał się dowiedzieć o swojej dymisji z mediów.

– Mówię o pewnym fasonie. To, w jaki sposób PiS zakończyło tę koalicję, najlepiej świadczy o całej sytuacji – dodał.

Odniósł się też do samego Piotra Müllera, który uzasadniał dymisję.

– De facto to premier Gowin wprowadził Piotra Müllera do polityki – ocenił Ociepa, przypominając, że to Gowin mianował Müllera dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wypij był też pytany, czy nie zamierza pozostać w PiS. – Nie, nie jestem zainteresowany taka współpracą – zadeklarował.

Pytany, którzy posłowie zostaną z Jarosławem Gowinem, stanowczo potwierdził, że „wszyscy”. – Jestem tego pewien – podkreślił. – Słyszałem o różnych propozycjach, różnych rozmowach. ale wszyscy zachowali się godnie – dodał.

