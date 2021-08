Sejm przyjął „lex TVN”. Dziennikarze reagują. „Bardzo smutny wieczór”

W środę po godz. 21, krótko po sporze wokół reasumpcji, odbyło się głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Decyzją posłów, tzw. „lex TVN”, zostało przyjęte. „Za” głosowało 228 posłów, przeciwko 216, 10 wstrzymało się, a 6 nie głosowało.

Samo pojawienie się wspomnianego projektu ustawy w Sejmie, a co za tym idzie, przyjęcie go przez niższą izbę polskiego parlamentu wywołało liczne komentarze środowiska dziennikarskiego. „Dzisiaj jeszcze miał kto informować i pytać o powtarzanie przegranego głosowania” – napisał Radomir Wit, odnosząc się głosowania o odroczenie obrad. „Dziś też przegłosowano ustawę, która ma sprawić, że już nie będzie pytań, informacji, patrzenia politykom na ręce. Będzie przekaz partii rządzącej. Bardzo smutny wieczór” – kontynuował dziennikarz TVN24.

Marcin Wrona, korespondent TVN w Stanach Zjednoczonych, poinformował, że „najwyżsi rangą przedstawiciele Departamentu Stanu rozmawiali dziś z władzami w Warszawie o ustawie medialnej i restytucji mienia”. „Wiecie, co będę robić jutro i każdego kolejnego dnia? Nadal swoje. Nie mam co do tego wątpliwości i obaw” – napisała Beata Biel z TVN.

Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej” zastanawiał się, dlaczego „dziś nie ma mobilizacji ulicznej zwłaszcza w Warszawie”. Dziennikarz w ten sposób nawiązał do wtorkowych protestów, które przeszły przez kilkadziesiąt miast w Polsce, a ich uczestnicy solidaryzowali się z TVN-em.

