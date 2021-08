Pracowite wakacje Kaczyńskiego. W planach m.in. negocjacje z Kukizem

Nadal ważą się losy Lex TVN. Sejm przyjął ustawę w kontrowersyjnych okolicznościach - po reasumpcji głosowania zarządzonej przez Elżbietę Witek. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że po wakacjach nowelizację ustawy medialnej odrzuci Senat. Aby odrzucić weto senackie, PiS będzie potrzebował większości. A z tą - po wyrzuceniu z rządu Jarosława Gowina i odejściu części posłów Porozumienia może być trudno.

Partię rządzącą wspomagają co prawda politycy ruchu Kukiz'15, jednak nie wszyscy. Były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zapowiedział, że nie będzie głosował z PiS. Po pierwszym głosowaniu Paweł Kukiz przekonywał, że jego posłowie się pomylili w głosowaniu i nie miało to nic wspólnego z negocjowaniem dla siebie posad.

Negocjacje PiS i Kukiz'15

Oficjalnie Jarosław Kaczyński udał się na urlop. Według ustaleń „Rzeczpospolitej” najbliższe dni wicepremier spędzi w towarzystwie innych polityków i doradców. Jak podaje dziennik, faktycznie między liderami Kukiz'15 i PiS ma dojść do rozmów. Paweł Kukiz ma przyjechać do Jarosława Kaczyńskiego na wakacje, aby omówić szczegółowe warunki współpracy w tym m.in. głosowanie we wrześniu nad ustawą antykorupcyjną. W przeciwnym razie politycy Kukiz'15 mogą nie poprzeć nie tylko Lex TVN, ale także ustaw wchodzących w skład Polskiego ładu.

