Apel byłych prezydentów. Kwaśniewski chce, aby „Duda się określił”

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski apelują do Andrzeja Dudy o zawetowanie lex TVN – poinformował „Super Express”. Według „SE” politycy Prawa i Sprawiedliwości w nieoficjalnych rozmowach są pewni, że prezydent podpisze ustawę. Komorowski podkreślił, że „bardzo by chciał, aby Duda wybił się na niezależność i pokazał, że nie jest prezydentem jednej partii, ale całej Polski”.

Kwaśniewski zwraca uwagę, że teraz Senat powinien odrzucić nowelizację ustawy o radiofonii o telewizji. Następnie według byłego prezydenta „trzeba zrobić wszystko, aby nie było 231 głosów w Sejmie za odrzuceniem decyzji Senatu”. – Dziś powinniśmy zadać pytanie Andrzejowi Dudzie, żeby określił się, czy jest gotów podpisać lex TVN, czy oczekuje istotnych poprawek, czy rozważa zawetowanie ustawy – powiedział Kwaśniewski.

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski z apelem. Co Andrzej Duda zrobi ws. lex TVN?

Jaką decyzję podejmie głowa państwa? Duda podczas obchodów 101. rocznicy bitwy warszawskiej, czyli Święta Wojska Polskiego, mówił na pl. Piłsudskiego w Warszawie, że „tam, gdzie ma na to wpływ, będzie dotrzymywał naszych innych zobowiązań”. Duda zaznaczył, że chodzi także o te zobowiązania „wynikające z umów dwustronnych, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale też współpracy gospodarczej, handlowej i innych rodzajów współpracy”.

Wielu komentatorów uznało, że słowa prezydenta to odwołanie do przyjęcia przez Sejm tzw. lex TVN. Duda wspomniał również o tym, że „będzie stał na straży konstytucyjnych zasad, w tym także wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym”.

