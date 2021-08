TVP pokazała dane dotyczące czasu antenowego dla polityków. 147 godzin dla PiS przy... 6 minutach dla Porozumienia

TVP ma obowiązek zamieszczania zestawień dotyczących czasu antenowego poświęcanego poszczególnym ugrupowaniom, gdyż jako nadawcę publicznego obowiązują ją przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o art. 22 i 23 ustawy, które mówią o obowiązku stwarzania partiom politycznym przestrzeni do prezentacji polityki państwa.

Centrum Informacji TVP zamieszcza w związku z tym wykazy, w których podlicza, jak często na antenie różnych programów i kanałów stacji pojawili się politycy poszczególnych frakcji. Z najnowszego zestawienia za drugi kwartał 2021 roku (kwiecień, maj, czerwiec) wynika, że najwięcej czasu antenowego dostają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

PiS pięć razy dłużej niż PO

Politycy PiS, w tym również przedstawiciele rządu i Kancelarii Prezydenta, zajęli ponad 147 godzin czasu antenowego w okresie trzech miesięcy. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik w zestawieniu. Główny oponent PiS – Platforma Obywatelska – pojawiła się na antenie aż pięć razy krócej, zajmując ponad niespełna 28 i pół godziny.

Pozostałe ugrupowania wypadają jeszcze gorzej. Nowa Lewica pojawiała się w TVP niespełna przez 15 godzin, politycy PSL nieco ponad 11 godzin, a Kukiz'15 2 godziny i 25 minut. Konfederacja gościła w TVP 2 godziny i 39 minut, Inicjatywa Polska 1:22, Polska 2050 1:25, a Lewica Razem 1:13. Nieco ponad pól godziny poświęcono z kolei politykom Nowoczesnej, PPS to 22 minuty, UED 9 minut, a Zieloni nie dostali żadnego czasu antenowego.

PiS kontra koalicjanci. Widać różnicę

Warto także odnotować, że nie wszyscy politycy obozu rządzącego cieszą się podobną popularnością, co PiS. W zestawieniu pojawiły się bowiem jeszcze trzy partie, które formalnie lub nieformalnie tworzą lub tworzyły koalicję rządzącą.

Pierwsza to Solidarna Polska, która wciąż pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy. Politycy Zbigniewa Ziobry pojawili się w TVP przez niespełna 10 godzin. Partia Republikańska Adama Bielana, która działa pełną parą od czerwca i nieformalnie wspiera Zjednoczoną Prawicę otrzymała w rzeczonym miesiącu ponad godzinę i 48 minut. W zestawieniach za kwiecie i maj partia Bielana nie figuruje.

Najciekawiej przedstawia się sytuacja Porozumienia, którego politycy zgłaszali nieprzychylność stacji do ich pojawiania się na antenie. Odzwierciedlają to także statystyki. Choć badany okres obejmuje czas, w którym partia Gowina była jeszcze w koalicji (w sierpniu Gowin poinformował, że Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę – przyp. red.) to widać, że już wtedy nie cieszyła się wzięciem na antenie TVP. Polityków Gowina pokazano w drugim kwartale 2021 roku tylko przez... 6 minut.

