Kowalski krytykuje Budkę. „Niech się pan zachowa poważnie, a nie jak chłopczyk w spodenkach”

Borys Budka zastanawiał się na swoim profilu na Twitterze, „gdzie w obliczu kryzysu z uchodźcami zniknął wicepremier ds. bezpieczeństwa”. „To proste – Jarosław Kaczyński wyspecjalizował się w wzniecaniu konfliktów, a nie ich rozwiązywaniu” – ocenił były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Wpis polityka skomentował Janusz Kowalski. „Choć jeden raz niech pan zachowa się poważnie, a nie jak chłopczyk w spodenkach” – napisał poseł Solidarnej Polski. „Trwa operacja Putina-Łukaszenka przeciwko Polsce i UE. Wojna hybrydowa. A to posłowie PO dziś dają paliwo Putinowi do eskalacji operacji sprowadzania irańskich «uchodźców»” – stwierdził dodając, że zachowanie opozycji jest nieodpowiedzialne.

Chaos na granicy polsko-białoruskiej

Od 14 dni grupa migrantów koczuje w lesie w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej. Nie dopuszczano do nich lekarzy, prawników i dziennikarzy. Jak poinformowała 22 sierpnia na Twitterze Fundacja Ocalenie, obecnie w Usnarzu zostało około 10 osób, a reszta na razie wróciła na Białoruską stronę. Grupa, która została zeznała, że już 22 raz przechodzą na polską stronę granicy i za każdym razem Straż Graniczna odwozi ich z powrotem na Białoruś.

W celu ochrony naszej granicy postawiono ponad 100 kilometrów zasieków z drutu kolczastego. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik oraz szef MON Mariusz Błaszczak przekazali, że wkrótce ma powstać kolejne 50 kilometrów.

Usnarz. Klaudia Jachira pojechała na granicę – po co?

Do Usnarza na pomoc migrantom ruszyły posłanki Urszula Zielińska i Klaudia Jachira. – Przerażające jest to, jak człowiek człowiekowi może coś takiego robić. Wyłączając dramat tych ludzi po drugiej stronie. Ten pan mówi co chwilę, że on tylko wykonuje rozkazy, a ja bym oczekiwała w takim kryzysie humanitarnym, że zrozumie dramat – tłumaczyła parlamentarzystka KO. Wcześniej na miejscu pojawili się również Michał Szczerba i Dariusz Joński.

