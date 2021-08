Senat w obronie wolnych mediów. Jest oświadczenie ws. Lex TVN

Grupa senatorów przedstawiła 25 sierpnia oświadczenie w sprawie „obrony wolnych mediów w Polsce”. Podpisało się pod nim 52 polityków głównie z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

„My, senatorowie demokratycznej większości w Senacie, nie poprzemy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej Lex TVN. Uważamy, że ustawa ta łamie podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Polska. Wolność słowa i pluralizm mediów są fundamentami demokracji, zapisanymi w konstytucji. Polacy mają do nich prawo i chcą mieć wybór źródeł informacji. Nie tak dawno odrzucili komunizm budowany na monopolu środków przekazu” – napisali senatorowie.

Senat: Lex TVN uderza w bezpieczeństwo Polski

Według senatorów „jedynym celem uchwalonej przez PiS, z pogwałceniem regulaminu Sejmu, ustawy Lex TVN, jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym ważnym medium niezależnym”.

„Demokratyczna większość w Senacie nie zgodzi się na to bezprawie, faktycznie prowadzące do powrotu w Polsce cenzury. Sprzeciwiamy się budowie systemu władzy autorytarnej, pozbawionej kontroli ze strony wolnych mediów, niezawisłych sędziów oraz społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy w oświadczeniu.

Senatorowie dodali, że „Lex TVN, który ma doprowadzić do zniszczenia niezależnej telewizji i przejęcia jej przez podmioty zależne od władzy, narusza zaufanie do Polski u naszych partnerów gospodarczych”. W ich opinii, „jeśli ustawa Lex TVN jeśli wejdzie w życie, dramatycznie pogorszy stosunki Polski z USA, które od ponad 30 lat są podstawą naszego bezpieczeństwa”.

„Lex TVN jest więc nie tylko aktem bezprawia i działaniem przeciwko wolności, ale także uderzeniem w bezpieczeństwo Polski. Uważamy, że wszelkie bezprawne działania naruszające umowy z sojusznikami godzą w polską rację stanu” – podsumowali.

O co chodzi w Lex TVN?



11 sierpnia po kontrowersyjnej reasumpcji głosowania ws. odroczenia obrad do września (Marszałek Elżbieta Witek powtórzyła wygrane przez opozycję głosowanie, a PiS „zwerbował” w tym czasie posłów Kukiz'15 – red.), Sejm przyjął ustawę „lex TVN”, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Eksperci nie mają wątpliwości, że ustawa jest wymierzona w stację TVN.

Będzie weto prezydenta Andrzeja Dudy?

Jeśli Lex TVN trafi na biuro prezydenta w formie, w której Sejm przekazał ją do Senatu lub w zbliżonej, to Andrzej Duda zawetuje tę ustawę – dowiedział się portal Gazeta.pl. Otoczenie głowy państwa powiedziało w rozmowie z portalem, że „nawet trudno sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zmienić w tej ustawie, żeby prezydent mógł ją podpisać”. Komentując przyjętą przez Sejm ustawę medialną Andrzej Duda stwierdził, że „ jest to kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów”.

Czytaj też:

