UE wstrzymuje wypłatę środków dla Polski. Tusk: Za obsesję Kaczyńskiego płacą wszyscy Polacy

Unia Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy i jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli KE, nie dzieje się to bez przyczyny. Powodem wstrzymania akceptacji, a co za tym idzie, także wypłaty 57 mld euro, jest m.in. wniosek premiera do TK w sprawie zbadania nadrzędności prawa UE nad krajowym.

Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych, powiedział na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że ostatnie działania polskich władz w sprawie sądownictwa, miały doprowadzić do tego opóźnienia wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy. KE ma obawy o niezależność sądów i wolność mediów.

UE wstrzymuje środki dla Polski. Co na to Tusk?

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej udostępnił w mediach społecznościowych krótkie nagranie, na którym odniósł isę do decyzji KE. – Jarosław Kaczyński swoją nieodpowiedzialną i niemądrą polityką wyrządza Polsce i wszystkim Polakom dramatyczne szkody. Dziś UE wstrzymuje miliardy euro pomocy, której nasz kraj potrzebuje jak tlenu. Wstrzymuje tylko dlatego, że PiS niszczy polską praworządność i europejski ład prawny. Kiedyś Polskę ominął Plan Marshalla, bo byliśmy krajem autorytarnym rządzonym przez komunistów – powiedział Donald Tusk.

twitter

Lider PO przypomniał, że „zamiast pomocy Zachodu ufundowano nam wtedy sowiecki ład”. W jego ocenie „dzisiaj zaczyna być podobnie, jednak sytuację można jeszcze naprawić”. – Nie myśleć o tym, jak stanem wyjątkowym, chaosem prowokowanym na granicy i sianiem lęku przykryć własną bezradność, tylko natychmiast zaprzestać rujnowania polskiego porządku konstytucyjnego i głupiej wojny z Zachodem – tłumaczył Donald Tusk.

– Za obsesję Kaczyńskiego płacą dzisiaj wszyscy Polacy. Musimy za wszelką cenę zatrzymać ten marsz lunatyków – zaapelował szef PO.

Czytaj też:

UE wstrzymuje wypłatę unijnych środków dla Polski. Zbigniew Ziobro reaguje