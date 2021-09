Jarosław Gowin odniósł się do słów Ryszarda Terleckiego: To wymaga reakcji Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że podczas jednego z paneli na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) dość enigmatycznie wypowiedział się na temat aktualnego konfliktu między Polską a Komisją Europejską. KE wystąpiła bowiem do TSUE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału. TSUE wezwał Polskę do zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN, co wciąż się nie stało.

– Powinniśmy myśleć nad tym, jak możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to... No to musimy szukać rozwiązań drastycznych – skomentował Ryszard Terlecki w Karpaczu. – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, ale nie możemy dać się... zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – dodał.

Jarosław Gowin: Mamy do czynienia z PiS-exitem

Słowa Terleckiego zostały odczytane jako budowanie gruntu pod ewentualny polexit. Choć sam Terlecki odniósł się później do sprawy na Twitterze, wskazując, że o żadnym polexicie nie ma mowy, opinia publiczna nie daje temu wiary. Do wypowiedzi Terleckiego odniósł się także były koalicjant PiS – lider Porozumienia Jarosław Gowin. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wziął udział w konferencji prasowej, podczas której skrytykował wicemarszałka Sejmu.

– Mamy do czynienia z PiS-exitem. Wygląda na to, że w kierownictwie partii rządzącej zapadła decyzja, by obrać świadomy kurs na izolacjonizm. Słowa marszałka Terleckiego wymagają reakcji, zareagować powinien Kaczyński. Z jego ust należy się wyjaśnienie, czy słowa marszałka Terleckiego dopuszczające w ogóle możliwość wyjścia Polski z UE odzwierciedlają stanowisko PiS i rządu – mówił.

