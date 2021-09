„Mówiąc Wprost”. Kwaśniewski ostro o aferze w Sejmie: Ekstremalny przypadek chamstwa, za chwilę możemy być wszyscy w szambie

– W dawnych czasach można było kogoś takiego jak Grzegorz Braun wyzwać na pojedynek, ale nie wiadomo, czy on posiada tzw. zdolność honorową. Parlament powinien być miejscem sporu, w którym pewne granice nie są przekraczane. To, co się tam teraz dzieje, to jest krzywa w dół – mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie „Mówiąc Wprost”.

Wprost Źródło: © ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.

Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych. Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.