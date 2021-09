Trzaskowski na konwencji PO: Najważniejszy cel to odebrać władzę PiS

– Wracam z Budapesztu, gdzie takie proste słowa, że Węgry to nie Orban, a Polska to nie Kaczyński, wywołały najwięcej entuzjazmu. Rozmawiałem ze swoimi węgierskimi przyjaciółmi o tym, jak dużo Kaczyński się od Orbana nauczył – mówił podczas przemówienia w Płońsku prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Jego zdaniem premier Węgier Viktor Orban przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu „notatnik z radami, co należy robić po kolei”, a jedną z tych rad miało być: „powolutku, krok po kroku wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo przecież nikt nie będzie nam dyktował warunków, jak mamy postępować".

– Nie dajcie się nabrać, przypomnijcie sobie, jak to było w przypadku Wielkiej Brytanii. Oni też na początku mówili, że Unia robi za dużo rzeczy – dodał Trzaskowski.

W przeciwieństwie do Donalda Tuska, który po swoim przemówieniu w Płońsku wyszedł tylnymi drzwiami, omijając zgromadzonych dziennikarzy, Rafał Trzaskowski na krótko spotkał się z mediami.

Wiceprzewodniczący PO podkreślił raz jeszcze, że kluczowym celem jego partii jest odebranie władzy Prawu i Sprawiedliwości.

– Najważniejsze jest to, żeby wygrać kolejne wybory. Reszta to dodatki do najważniejszego celu: żeby PiS-owi, który chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, odebrać władzę – powiedział Rafał Trzaskowski.