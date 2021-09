Były prezydent o Trzaskowskim: Jest zdolny, ale niech nie przesadza

Były prezydent wspiera opozycję, jednak szczególnie zależy mu na umocnieniu pozycji Platformy Obywatelskiej . W wywiadzie dla „Wprost” chwalił umiejętności Donalda Tuska . Jednocześnie przyznał, że od momentu powrotu byłego premiera do polskiej polityki, nie udało mu się z nim spotkać.

– Nie mieliśmy okazji się zobaczyć, ale on wie, że może na mnie liczyć. Zrobię wszystko, by Tuskowi się udało. To jeden z najzdolniejszych polityków naszej epoki. Oczywiście ma małe problemy wykonawcze, ale mimo wszystko jest najlepszy ze wszystkich – podkreślił Lech Wałęsa.

Były prezydent odniósł się też do Rafał Trzaskowski i jego ambicji politycznych.

– Trzaskowski zrobił dużo, ale tylko dlatego, że inni byli przeciw Dudzie w wyborach prezydenckich. Jeśli myśli, że on sam dostał takie ogromne poparcie, to guzik prawda – stwierdził

Jak dodał, prezydent Warszawy jest „zdolny, ale niech nie przesadza”. – Wszyscy, którzy są patriotami i widzą, co się w Polsce dzieje, jak PiS szkodzi Polsce, ręce na pokład i do roboty. Pomagamy Tuskowi – skwitował.

Uszczypliwości nie szczędził również Szymonowi Hołowni, któremu powrót Donalda Tuska mocno pokrzyżował plany. – To zdolny polityk, ale brak mu doświadczenia. Powinien zrobić to, co mu kiedyś proponowałem: niech jeszcze 10 lat się uczy, a teraz nie psuje i nie utrudnia głównego działania – skwitował.

Były prezydent po raz kolejny powtórzył, że nie ma szans, aby zmienił zdanie o obozie rządzącym. Na pytanie, czy jeszcze usiądzie do stołu z PiS, wyznał: – Ja tych ludzi znam, oni są gorsi od komunistów. Komuniści, co byśmy o nich nie mówili, to mieli jakieś zasady, coś, w co wierzyli a ci ludzie w nic nie wierzą i jeszcze do tego Boga mieszają. Rozmowa jest bez sensu, bo nie dotrzymają żadnych umów. Ostrzegałem kiedyś Tuska: rozliczcie ich, bo oni was porozliczają. I doszliśmy do tego, co mamy.

