Prezydent Andrzej Duda w Fox News chwali 500+ i uderza w opozycję. „Są wściekli, bo nie potrafią wygrać wyborów”

Na antenie Fox News wyemitowany został wywiad z prezydentem Polski zarejestrowany przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ W Nowym Jorku. Prowadzący Tucker Carlson zapowiedział rozmowę z Andrzejem Dudą od uwagi, że prezydent Polski dostał „rekomendację” od Viktora Orbana, z którym dziennikarz wcześniej przeprowadzał wywiad. – Gdy rozmawialiśmy z Orbanem, wspomniał o innych krajach w Europie Centralnej, które obroniły swoich obywateli przed międzynarodowymi wpływami. Jednym z krajów, które wspomniał, była Polska – wyjaśniał Carlson.

Duda o migrantach: Nie chcemy nikogo przymuszać, żeby został

Rozmowa toczyła się wokół tematów takich jak kryzys migracyjny czy polityka prorodzinna. Andrzej Duda pytany był o sytuację z 2015 roku, kiedy to Polska nie zgodziła się na przyjęcie migrantów przydzielonych nam przez Unię Europejską w ramach kwotowego systemu relokacji. – Mieliśmy na to bardzo prostą odpowiedź – każdy, kto chce przybyć do Polski, kto szuka tu pomocy, schronienia, w szczególności uchodźcy z terenów zagrożonych wojną, prześladowani w swoich krajach, zostanie przyjęty, ale chcemy, by tu został i mieszkał. Nie zgodziliśmy się jednak na przymusową relokację – mówił Andrzej Duda. Jak tłumaczył, zdaniem władz takie osoby nie chciałyby żyć w Polsce, pracować tu i uczyć się. – Nie chcemy nikogo przymuszać, żeby został, przetrzymywać wbrew jego woli – tłumaczył.

„Ludzie są zadowoleni z tej władzy”

Carlson pytał też o relacje z administracją Joe Bidena. Przypomniał słowa demokraty, który jeszcze przed objęciem fotela prezydenta określał Polskę jako „autorytarny i antywolnościowy kraj” . – To jest całkowita nieprawda – skomentował Duda, odnosząc się do słów Bidena. Jak dowodził, najlepszym dowodem jest to, że Polacy w 2019 roku wybrali tych samych ludzi do kierowania krajem, co w 2015.

– Ludzie są zadowoleni z tej władzy. Rządzący dotrzymują swoich obietnic, dlatego są wybierani ponownie – przekonywał. – Oczywiście, niektórzy przedstawiciele opozycji są wściekli, bo nie potrafią wygrać wyborów. Jak mówiłem: przegrali dwa razy z rzędu, także wybory prezydenckie. Dlatego opowiadają takie rzeczy, oczerniają nas – mówił Duda. Jak zaznaczył, „na szczęście to ludzie wybierają” .

Prezydent o 500+

Rozmowa zeszła także na tematy polityki prorodzinnej rządu. Andrzej Duda dostał okazję do opowiedzenia o programie 500+. – To najlepszy program socjalny, jaki mogliśmy wprowadzić – ocenił. – Ja uważam się za konserwatystę. Modlę się, bronię życia, jestem chrześcijaninem. Na rodzinie wszystko się opiera i musimy ją wspierać – tłumaczył. Wskazywał też, jak ważne dla rodzin jest otrzymywanie 300 złotych na dziecko na start roku szkolnego.

Całą rozmowę można obejrzeć na stronie Fox News.

Czytaj też:

Prezydent przedłuży stan wyjątkowy? Zybertowicz: Część wiedzy zachowuje dla siebie